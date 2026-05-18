Російська Федерація в ніч на 18 травня завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом ворог застосував 546 засобів повітряного нападу — 22 ракети і 524 БпЛА. З Ростовської області та окупованого Криму було запущено 14 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, а також вісім крилатих ракет «Іскандер-К». Ще з семи напрямків летіли 524 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», а також безпілотники-імітатори типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основним напрямком удару були Дніпро та Дніпропетровська область. Також під обстрілом були Одеська, Чернігівська та Запорізька області.

Українська ППО змогла знешкодити 507 цілей — чотири ракети «Іскандер-К» та 503 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

У ДСНС поінформували, що внаслідок ворожих атаки на Чернігівщину є постраждалі у Корюківському районі. Госпіталізували двоє осіб 1974 та 2001 років народження. Також у двох громадах горіли житлові будинки та автомобіль.

У Чернігові загорілися два автомобілі, а також пошкоджено двоповерхову будівлю. А в Чернігівському районі на території Ріпкинської територіальної громади та міста Городня були пошкоджені приватні житлові будинки та будівлю магазину, що не експлуатується.

А в Кіровоградській області внаслідок російської атаки виникла пожежа у житловому будинку в Кропивницькому районі. Горіла покрівля приватного будинку, але рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, російські війська вночі 18 травня атакували ракетами житлові квартали Дніпра. Наразі відомо про 18 постраждалих. Серед них двоє дітей — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Госпіталізували чотирьох жінок та чотирьох чоловіків.

А в Одесі минулої ночі внаслідок атаки російських БпЛА постраждали двоє осіб, серед них — дитина. Під ударом опинилися житлові квартали міста. Внаслідок атаки виникли пожежі та руйнування житлових будинків.