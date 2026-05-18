Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру.

Окупанти обстрілювали обласний центр у ніч на 18 травня. Влучання ракет відбулося по житлових районах. Внаслідок обстрілу виникли пожежі. Зокрема, рятувальники вже ліквідували займання, яке сталося через ворожу атаку на даху 24-поверхового будинку. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо про 18 поранених. Серед постраждалих — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

Госпіталізувати довелося вісьмох осіб — чотирьох жінок та чотирьох чоловіків. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, 15 травня, російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості в Запоріжжі. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення, також були значно пошкоджені приватні будинки.