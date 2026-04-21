Росіяни дроном вдарили по маршрутці на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російський дрон атакував маршрутку на Дніпропетровщині, є поранені

21 кві 2026, 20:27
Російські безпілотники 21 квітня атакували два райони Дніпропетровщини.

У Покровській громаді Нікопольського району удар ворожого БпЛА пошкодив рейсовий мікроавтобус. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Медики госпіталізували у важкому стані 37-річну жінку та 53-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. Вдома лікуватиметься 65-річна жінка. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Внаслідок інших російських атак на Нікопольську громаду дістали поранень ще двоє осіб — 28-річна жінка та 52-річний чоловік. Вони будуть оговтуватися вдома.

Також ворог бив по Нікополю та Марганцю, але минулося без постраждалих. Пожежі та пошкодження будинків сталося внаслідок атак РФ на Миколаївську громаду у Синельниківському районі.

Нагадаємо, 21 квітня російські окупанти вдарили по центру міста Слов’янськ касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб.

