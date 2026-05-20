Росіяни вночі бити по Дніпру та Вільнянську, є загиблі й поранені. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпру.

Окупанти вдарили «шахедами» по місту вночі у середу, 20 травня. Внаслідок атаки були понівечені склади з продуктами харчування. Виникла пожежа. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих. Госпіталізувати довелося п’ятьох поранених. Стан трьох з них медики оцінюють як важкий.

Також під обстрілами була й Запорізька область — під ранок ворог атакував Вільнянськ. Як поінформував голова ОВА Іван Федоров, окупанти поцілили по приватному будинку. Оселю було зруйновано, а після влучання виникла пожежа. Вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобіль і сусідні будинки.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Поранення дістали четверо осіб: чоловік, жінка та двоє дітей — 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Нагадаємо, 19 травня російські окупанти атакували дроном-камікадзе приватний сектор у селищі Шевченкове Харківської області. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 75-річної жінки. Також постраждали ще троє жінок, у яких діагностували гостру реакцію на стрес.