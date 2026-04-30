Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський дрон вдарив по Дніпру — спалахнула пожежа, є жертви

30 кві 2026, 11:55
Російський ударний безпілотник 30 квітня атакував передмістя Дніпра.

Внаслідок влучання «Шахеда» по Дніпровському району виникла пожежа, а також загорілися магазин та автомобілі поруч. Внаслідок атаки одна особа загинула, а ще четверо зазнали поранень. Трьох із них госпіталізували. У важкому стані перебуває 65-річний чоловік. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Міський голова Борис Філатов поінформував, що на місці прильоту загорівся автобус. Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку.

Незадовго перед вибухами в місті Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, вночі 30 квітня російські безпілотники атакували Одесу. Внаслідок збройної агресії постраждали 16 осіб. Двоє людей перебувають у реанімації у важкому стані. В місті пошкоджені багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки, дитячий садок, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено та пошкоджено десятки автівок.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів