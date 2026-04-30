Російські війська атакували Одесу ударними БпЛА.

https://racurs.ua/ua/n213530-rosiyski-drony-atakuvaly-odesu-16-osib-postrajdaly.html

Ракурс

Російські війська вночі проти 30 квітня завдали удару безпілотниками по Одесі.

Ворог бив по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах міста. Найбільше руйнувань зафіксували у Приморському районі, де була пошкоджена багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок. Про це керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

На верхніх поверхах та на даху цих будівель виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста.

Також зазнали обстрілу соціальні та комерційні об'єкти. Сильно пошкоджений дитячий садок, торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових авто. А в Хаджибейському районі були влучання російських БпЛА в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Наразі відомо про 16 постраждалих, серед них — 17-річний юнак. У важкому стані перебувають двох осіб, за їхні життя в реанімації борються медики. Одного чоловіка госпіталізовали до травматологічного відділення, а іншим надали допомогу на місці, або відправили лікуватися вдома.

Нагадаємо, 29 квітня російський безпілотник влучив по приватному домоволодінні в селі Петрівка Барвінківської громади на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб — чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років. Двох поранених довелося госпіталізувати, а інші лікуватимуться вдома.