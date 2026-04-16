Російська армія вночі атакували українські порти. Фото:

Російська армія вночі 16 квітня атакували українські порти.

Внаслідок багатьох влучань виникли пожежі у портах Великої Одеси. Були прильоти по виробничих та адміністративних об'єктах. Внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів. Про це Адміністрація морських портів України повідомила у Facebook.

Майже тиждень поспіль ворог щоденно атакує українські порти. Сьогодні під активним обстрілом опинилися об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси, — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Задіяні працівники ДСНС та інші відповідні служби.

В адміністрації поінформували, що порти продовжують стабільно працювати з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики.

Нагадаємо, вночі 14 квітня росіяни кілька разів вдарили по території порту в Ізмаїлі. Там було пошкоджене цивільне судно під прапором Панами, причал та баржу. Пошкоджене й портове обладнання. Однак минулося без постраждалих.