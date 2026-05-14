Росіяни атакували порт на Одещині та підприємства на Полтавщині.

Пошкодження в Одеській та Полтавській областях виникла внаслідок нічних атак РФ.

Російські загарбники масовано й двома хвилями атакували Одещину ударними БпЛА. Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. Зафіксоване пошкодження обладнання, майна та вантажного транспорту. Пожежі вже ліквідовано. Наразі відомо про двох постраждалих. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

У Полтавській області ворог бив по Кременчуцькому районі. Як поінформував голова ОВА Віталій Дяківнич, внаслідок атаки було пошкоджене технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях.

Також російські загарбники атакували енергетичний об'єкт у Чернігівському районі. «Чернігівобленерго» поінформувало, що без світла залишилася понад 31 тис. абонентів.

Нагадаємо, армія РФ всю ніч 14 травня масовано атакувала Київ і Київщину дронами та ракетами. У столиці загинула людина, а ще 31 постраждала. А в Київській області відомо про сімох постраждалих від нічних атак.