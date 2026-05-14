РФ всю ніч масовано атакувала Київ і Київщину.

Країна-агресор Російська Федерація вночі 14 травня завдала масованого удару по Києву та Київщині.

У столиці внаслідок обстрілу дронами та ракетами різних типів пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Внаслідок російських ударів загинула людина, а ще 31 особа постраждала. У Дарницькому районі було влучання у багатоповерхівку, там обвалились конструкції. 18 квартир зруйновані. Про це міський голова Києва Віталій Кличко та ДСНС повідомили у Telegram.

З напівзруйнованого будинку евакуйовано 11 осіб, але тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку постраждалих.

У Соломʼянському районі спалахнув припаркований автомобіль. А в Оболонському районі уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі. Крім того, було влучання в 25-типоверхову недобудову.

У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху п’ятиповерхового житлового будинку, а іншою адресою ворожий дрон влучив в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Крім того, горіли декілька гаражів та припаркований автомобіль.

У Київській області внаслідок нічної російської атаки постраждали семеро людей, серед них — дитина. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про пожежі та руйнування в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

П’ятеро осіб, серед них дитина, постраждали у Бориспільському районі, ще двоє поранених — у Фастівському районі. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.

Ворожий обстріл призві до пошкодження приватних житлових будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів. Вогнеборці ліквідували пожежі у житловому секторі.

Нагадаємо, минулої доби Росія запустила по Україні понад 892 безпілотники різних типів. А вдень, зокрема, ворог атакував 753 дронами. Українська ППО у світлу пору доби змогла знешкодити 710 російських безпілотників майже у всіх регіонах країни. Було зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях.

У Міноборони та ГУР припускали, що Росія може продовжити масовану атаку вночі та вдень 14 травня. У ході цього обстрілу ворог мав застосувати не лише дрони, а й ракети різних типів.