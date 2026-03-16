Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вдарили по Києву дронами — уламки впали в центрі міста

16 бер 2026, 10:53
Країна-агресор Росія 16 березня завдала удару по Києву.

Противник запустив по столиці дрони-камікадзе. На щастя, атака минулася без постраждалих. Наслідки обстрілу зафіксували у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, в самому центрі міста, в Шевченківському районі, впали уламки. Пожежі не відбулося. У Соломʼянському районі падіння уламки впали на територію нежитлової забудови. А в Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території. На місцях працюють екстрені служби.

Уламки, що димлять, зафіксували біля Монументу Незалежності в центрі Києва. «Суспільне» пише, що сама стела не має видимих пошкоджень. Експерти на місці збирають уламки.

Нагадаємо, в ніч проти 16 березня російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі житлових будинків на загальній площі 230 кв. м, постраждали троє осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів