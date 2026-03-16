Россияне атаковали беспилотниками Киев, обломки упали в трех районах.

https://racurs.ua/n212627-rossiyane-udarili-po-kievu-dronami-oblomki-upali-v-centre-goroda.html

Ракурс

Країна-агресор Росія 16 березня завдала удару по Києву.

Противник запустив по столиці дрони-камікадзе. На щастя, атака минулася без постраждалих. Наслідки обстрілу зафіксували у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, в самому центрі міста, в Шевченківському районі, впали уламки. Пожежі не відбулося. У Соломʼянському районі падіння уламки впали на територію нежитлової забудови. А в Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території. На місцях працюють екстрені служби.

Уламки, що димлять, зафіксували біля Монументу Незалежності в центрі Києва. «Суспільне» пише, що сама стела не має видимих пошкоджень. Експерти на місці збирають уламки.

Нагадаємо, в ніч проти 16 березня російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі житлових будинків на загальній площі 230 кв. м, постраждали троє осіб.