Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили по Киеву дронами — обломки упали в центре города

16 мар 2026, 10:53
Країна-агресор Росія 16 березня завдала удару по Києву.

Противник запустив по столиці дрони-камікадзе. На щастя, атака минулася без постраждалих. Наслідки обстрілу зафіксували у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, в самому центрі міста, в Шевченківському районі, впали уламки. Пожежі не відбулося. У Соломʼянському районі падіння уламки впали на територію нежитлової забудови. А в Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території. На місцях працюють екстрені служби.

Уламки, що димлять, зафіксували біля Монументу Незалежності в центрі Києва. «Суспільне» пише, що сама стела не має видимих пошкоджень. Експерти на місці збирають уламки.

Нагадаємо, в ніч проти 16 березня російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі житлових будинків на загальній площі 230 кв. м, постраждали троє осіб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров