Оккупанты атаковали Киевщину дронами.

Армія РФ у ніч на 20 квітня атакувала безпілотниками Київську область.

У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травми дістав 51-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога. Пожежу в будинку ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник поінформував у Telegram, що постраждалому надається вся необхідна медична допомога. Ворожа атака пошкодила два приватні будинки.

Нагадаємо, 17 квітня російські окупанти атакували FPV-дроном Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Внаслідок удару зайнялася автівка й повністю згоріла. Ворожа атака призвела до загибелі 72-річного чоловіка. Ще один чоловік та жінка постраждали.