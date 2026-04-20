Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти атакували Київщину дронами. Фото: ДСНС

Окупанти атакували Київщину дронами — є поранений та руйнування

20 кві 2026, 08:27
999

Армія РФ у ніч на 20 квітня атакувала безпілотниками Київську область.

У Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа в житловому будинку. Травми дістав 51-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога. Пожежу в будинку ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник поінформував у Telegram, що постраждалому надається вся необхідна медична допомога. Ворожа атака пошкодила два приватні будинки.

Нагадаємо, 17 квітня російські окупанти атакували FPV-дроном Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Внаслідок удару зайнялася автівка й повністю згоріла. Ворожа атака призвела до загибелі 72-річного чоловіка. Ще один чоловік та жінка постраждали.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

