У Києві вже 54 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ.

https://racurs.ua/ua/n213257-kilkist-postrajdalyh-u-kyievi-zrosla-do-54-osib.html

Ракурс

Станом на 8.00 у столиці внаслідок комбінованої атаки РФ відомо про чотирьох загиблих. У Подільському районі загинула 12-річна дитина та жінка. В Оболонському районі загинули двоє охоронців автосалону. Про це міська прокуратура Києва 16 квітня повідомила у Telegram.

Постраждали щонайменше 54 людини. Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони міста. Загалом масований обстріл столиці призвів до пошкодження 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готелю, офісного центру, автосалону, заправної станції та ТРЦ.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 16 квітня масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Гриміли вибухи в Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. Раніше повідомляли про 14 загиблих та 95 постраждалих громадян. Зафіксовано значні руйнування, також виникли масштабні пожежі.