Російські БпЛА атакували житлові квартали Одеси — є поранені

Армія Росії атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Вночі, 18 травня, ворог вдарив по Київському та Приморському районах міста. Зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Зруйновано одноповерховий будинок в Приморському районі, а в інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Постраждали двоє осіб — 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що наразі всі пожежі ліквідовані. Від ДСНС залучалися понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, російські війська вночі 18 травня атакували ракетами житлові квартали Дніпра. Наразі відомо про 18 постраждалих. Серед них двоє дітей — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Госпіталізували чотирьох жінок та чотирьох чоловіків.