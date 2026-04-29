Російські дрони атакували село на Харківщині, постраждали шестеро осіб.

https://racurs.ua/ua/n213522-rosiyski-drony-atakuvaly-selo-na-harkivschyni-shestero-poranenyh.html

Ракурс

Російська армія дронами-камікадзе 29 квітня атакувала мирне село на Харківщині.

Ворожий дрон влучив по приватному домоволодінні в селі Петрівка Барвінківської громади. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро осіб — чоловіки 60, 33, 53 років та жінки 23, 20 і 46 років. Двох поранених довелося госпіталізувати, а інші лікуватимуться вдома. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Дронова атака призвела до пошкодження двох житлових будинків, трьох господарчих споруд та двох автомобілів. На місцях наразі працюють профільні служби.

Також сьогодні загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву. Ракета влучила по території промислового об'єкта. Внаслідок атаки були вибиті вікна у прилеглих приватних будинках. Постраждала 70-річна жінка, в якої діагностували перелом внаслідок падіння від вибухової хвилі. Медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали восьмеро людей, були пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби та господарчі споруди.