Наслідки обстрілів Харкова. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214137-rosiyany-vdaryly-po-chotyroh-rayonah-harkova-ie-poraneni.html

Ракурс

Російські ударні безпілотники вночі 1 травня атакували Харків.

Зафіксовано удари ворожих БпЛА в Основ’янському, Слобідському, Київському і Холодногірському районах міста. Постраждали двоє людей, яким медики вже надали необхідну допомогу. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок влучань було пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Також пошкоджені автомобіль та пʼять гаражів, а ще два гаражі — зруйновані вщент. Профільні служби вже ліквідовують наслідки атаки.

Крім того, російський безпілотник вдарив і по місту Богодухів на Харківщині. Там постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали їй допомогу на місці.

Нагадаємо, російські військові вночі проти 1 червня ударними дронами двічі атакували Одесу. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено житлові будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура.