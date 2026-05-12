Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія РФ дронами вдарила по селу та підприємству на Харківщині. Фото: ДСНС

Російські дрони-камікадзе атакували підприємство та село на Харківщині

12 тра 2026, 09:24
999

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харківщині.

Вночі у вівторок, 12 квітня, окупанти спрямували ударні БпЛА по території підприємства у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Там внаслідок влучань загорілися автобус та вантажний автомобіль. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також ворог атакував безпілотниками території приватного домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади Харківського району. Горіла господарча споруда, а житловий будинок зазнав пошкоджень.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожеж. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також російські війська вночі обстріляли з артилерії Центральний район Херсона. Як повідомили у міській військовій адміністрації, постраждала 68-річна жінка — у неї діагностували вибухову травму та контузію. Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 12 травня в Києві внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку виникла пожежа. У Київській області під ударами дронів були житлові будинки та дитячий садок. У Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджена транспортна інфраструктура і спалахнула пожежа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів