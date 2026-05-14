Наслідки ударів по Харкову. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харкову.

Вранці у четвер, 14 травня, окупанти атакували дронами-камікадзе Шевченківський та Салтівський райони міста. На місці обстрілів працюють екстрені служби, усуваються наслідки обстрілу. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо про 14 постраждалих у Шевченківському районі. У Салтівському районі постраждали три жінки. Медичну допомогу вони отримали на місці. Їхній стан стабільний.

У лікарні перебуває 12 постраждалих. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, армія РФ всю ніч 14 травня масовано атакувала Київ і Київщину дронами та ракетами. У столиці загинула людина, а ще 31 постраждала. А в Київській області відомо про сімох постраждалих від нічних атак.