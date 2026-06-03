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Ракурс
Армія РФ завдала нових ударів по Харкову. Фото:

Росіяни вдарили реактивними дронами по Харкову — шестеро поранених

3 чер 2026, 11:25
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Харкову.

У середу, 3 червня, окупанти атакували ударними безпілотниками Холодногірський та Основ’янський райони міста. На місцях обстрілів виникла пожежа. Пошкоджено ангар та два автомобілі. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

По допомогу медиків звернулися шестеро людей. Четверо постраждалих зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес й отримали медичну допомогу на місці. Екстрені служби працюють на місцях обстрілів. Триває ліквідація наслідків атаки.

В ОВА поінформували, що упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів області. Постраждали 11 осіб. Також пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Для обстрілів окупанти застосували різноманітне озброєння:

  • 1 ракету «Іскандер-М»;12 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 56 БпЛА (тип встановлюється).

Нагадаємо, російські війська вбили жінку та поранили 11 осіб у Херсоні. Внаслідок удару по Дніпровському району Херсону загинула жінка, ще семеро людей зазнали травм. А у Центральному та Корабельному районах міста постраждали четверо осіб.

Джерело: Ракурс


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