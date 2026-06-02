Російський БпЛА атакував багатоповерхівку в Дніпрі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214178-rosiyskyy-bpla-atakuvav-bagatopoverhivku-v-dnipri-postrajdaly-dvoie-ditey.html

Ракурс

Армія Російської Федерації 2 червня завдала нового удару по Дніпру.

Сьогодні вдень окупанти спрямували на місто реактивний ударний безпілотник. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждали діти — брата та сестра. Обох госпіталізовали. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Також удень від ударів по Запорізькому району постраждали троє людей. Очільник ОВА Іван Федоров поінформував, що у Новомиколаївці російські КАБи зруйнували приватні будинки. Там постраждав 76-річний чоловік.

Крім того, російський FPV-дрон ударив по автомобілі у Кушугумі. Поранені 72-річний чоловік та 49-річна жінка.

Нагадаємо, раніше сьогодні російська армія вже била по Дніпру, й пошкодила, зокрема, житловий будинок. Наразі відомо про 12 загиблих в обласному центрі, серед них двоє дітей. Також 37 людей поранені. Середу, 3 червня, у місті оголосили Днем трауру.