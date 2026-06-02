Наслідки російської повітряної атаки по Дніпру, фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили масовану повітряну атаку на Дніпро.

Наразі відомо вісьмох загиблих та 35 поранених (з них 20 госпіталізовані, четверо у важкому стані). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зокрема, з-під завалів з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки дістали тіло дитини 2023 року народження.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що у Дніпрі під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, унаслідок чого загинув рятувальник.

Унаслідок обстрілу в місті частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі. Пошкоджень зазнала й пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею у будівлі вибито вікна. Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували, — розповіли у відмстві.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють кінологи.

Крім того, у місті Кам’янське внаслідок атаки виникла пожежа на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджені адміністративна будівля та одноповерховий житловий будинок.