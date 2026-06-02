Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки масованої російської атаки на Київ, фото: ДСНС
Рашисти вночі масовано атакували Київ — четверо загиблих та 58 постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214164-rashysty-vnochi-masovano-atakuvaly-kyyiv-chetvero-zagyblyh-ta-58-postrajdalyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили масовану повітряну атаку на Київ, застосувавши безпілотники та ракети.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер Києва Віталій Кличко та прес-служба ДСНС.
Станом на 08.00 відомо про чотирьох загиблих та 58 постраждалих, серед них троє дітей.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Зокрема:
- у Подільському районі внаслідок влучання в дев’ятиповерхівку сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть бути люди. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються. На іншій адресах сталося загоряння автомобілів на відкритій місцевості, на території одного із навчальних закладів виникла пожежа у чотириповерховій будівлі, а на території комунального підприємства горять автомобілі та складська будівля;
- в Оболонському районі виникло загоряння побутівки на території будівництва;
- у Шевченківському районі сталось часткове ушкодження фасадної частини та даху житлової дев’ятиповерхівки;
- у Дарницькому районі виникло загоряння на території АЗС;
- у Солом’янському районі сталося загоряння в одній із квартир на 16-му поверсі житлової 20-поверхівки. На приватній території сталося загоряння приватного житлового будинку. Загоряння в 24-поверховому житловому будинку на рівні дев’ятого поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка;
- у Голосіївському районі сталося загоряння на території одного із торговельних майданчиків та руйнування другого та третього поверхів будівлі. За іншими адресами загоряння кількох автомобілів, загоряння в офісних приміщень, загоряння МАФів та торговельних будівель, а також загоряння та руйнація одного із бізнес-центрів;
- у Святошинському районі в житловій п’ятиповерхівці сталося пошкодження фасаду та скління вікон. За іншою адресою незначні пошкодження покрівлі житлової дев’ятиповерхівки;
- у Печерському районі виникли незначні ушкодження на території незавершеного будівництва.