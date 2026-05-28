Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація наслідків російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві завершили аварійні роботи в будівлі пошкодженого російським обстрілом 24 травня ТЦ

28 тра 2026, 20:03
999

У Шевченківському районі Києва завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок російської атаки 24 травня торгового центру.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДСНС Києва.

Упродовж трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна, — розповіли у ДСНС. — Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м.

До робіт залучали 15 рятувальників та чотири одиниці спеціальної техніки.

Ліквідація наслідків російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів