У Києві завершили аварійні роботи в будівлі пошкодженого російським обстрілом 24 травня ТЦ

Ракурсhttps://racurs.ua/
Ліквідація наслідків російської атаки на Київ, фото: ДСНС
У Києві завершили аварійні роботи в будівлі пошкодженого російським обстрілом 24 травня ТЦhttps://racurs.ua/ua/n214101-u-kyievi-zavershyly-avariyni-roboty-v-budivli-poshkodjenogo-rosiyskym-obstrilom-24-travnya-tc.htmlРакурс
У Шевченківському районі Києва завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок російської атаки 24 травня торгового центру.
Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДСНС Києва.
Упродовж трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна, — розповіли у ДСНС. — Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м.
До робіт залучали 15 рятувальників та чотири одиниці спеціальної техніки.