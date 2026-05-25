Росія пригрозила новими ударами по Києву й закликала іноземних дипломатів покинути місто. Фото: ДСНС

Країна-агресор Росія готує нові удари по столиці України.

Міністерство закордонних справ РФ 25 травня виступило із різкою заявою після повідомлень про удар безпілотників по Старобільську на Луганщині. Окупанти звинуватили Україну в атаках на цивільні об'єкти й пригрозили розширенням ударів по Києву. Дії України ворог назвав «терористичними» та «порушенням міжнародного гуманітарного права». Відповідну заяву російське МЗС 25 травня опублікувало у Telegram.

У Москві заявили, що розпочинають «послідовне завдання ударів по підприємствах українського ВПК» в столиці. Також можливі удари й по «центрах ухвалення рішень» та командних пунктах.

Все це переповнило чашу терпіння. У сформованих умовах Збройні сили Російської Федерації приступають до послідовного нанесення системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включаючи конкретні місця проектування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА, що використовуються київським режимом за сприяння фахівців НАТО, — йдеться в заяві.

Росіяни рекомендувала іноземцям та дипломатичним місіям якнайшвидше залишити Київ. А мешканцям столиці радять уникати об'єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська запустили по Україні 600 БпЛА різних типів і 90 ракет. Основним напрямком удару був Київ та Київська область. Українська протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет і 549 безпілотників.

Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. До лікарень госпіталізували 21 людину, а решта отримують допомогу амбулаторно.