Російська армія вночі 14 травня завдала нового масованого удару по Україні.

У ніч на 14 травня росіяни запустили 731 засіб повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА. Серед них були три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», 18 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, 35 крилатих ракет Х-101 та 675 ударних БпЛА й дронів-імітаторів. Основним напрямком удару був Київ. Про це Повітряні сили ЗСУ 14 травня повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона, а саме авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи, знешкодила 693 цілі — 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400

652 ворожі БпЛА різних типів.

Ще 15 російських ракет та 23 ударних БпЛА влучили на 24 локаціях, а уламки впали на 18 локаціях.

Повітряні сили наголосили, що ворожа атака триває, бо у повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.

Нагадаємо, росіяни всю ніч 14 травня масовано атакували Київ і Київщину дронами та ракетами. У столиці загинула людина, а ще 31 постраждала. Триває пошуково-рятувальна операція, бо російський дура сильно пошкодив багатоповерховий будинок в Дарницькому районі.

У Київській області відомо про сімох постраждалих від нічних атак.