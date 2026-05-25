Наслідки російської атаки на Київ, фото: Сергій Томіленко
Після масованого російського удару по Києву, який стався 24 лютого, щонайменше шість редакцій і медіа повідомили про руйнування офісів та робочих просторів.
Крім того, журналісти та члени їх родин є серед постраждалих. Про це сьогодні, 25 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Наразі відомо про пошкодження таких медіа та редакцій:
- Deutsche Welle (DW) — ударна хвиля пошкодила офіс київського бюро (вибито вікна, пошкоджено стелі). Команда не постраждала та продовжує роботу;
- ARD — пошкоджено студію німецького суспільного мовника в Києві. Журналіст Василь Ґолод повідомив про вибиті віконні рами, уламки та пошкоджену техніку;
- «Реальна газета» — редакція релокованого з Луганщини медіа зазнала серйозних руйнувань. Головний редактор Андрій Діхтяренко повідомив: «У приміщенні редакції не залишилося жодного цілого вікна… Але всі живі»;
- УНІАН — пошкоджено офіс інформаційної агенції. Шеф-редактор Михайло Ганницький опублікував фото вибитих вікон із підписом: «Нічого. Полагодимо»;
- онлайн-медіа «Ґрати» — вибухова хвиля пошкодила приміщення редакційного офісу та аудіостудії незалежного онлайн-видання, яке спеціалізується на питаннях правосуддя, судової системи та прав людини. Головна редакторка Тетяна Козак повідомила про пошкодження стелі та вікон у будівлі, де працює команда;
- онлайн-медіа «Шелтер» — постраждали офіс і студія медіапроекту. Команда вже заявила про відновлення роботи.
Також надходять повідомлення від київських журналістів про пошкодження або втрату житла. Зокрема, зруйноване помешкання подружжя Захарченків — Артема Захарченка, викладача журналістики Київського національного університету, та Олени Захарченко, випускниці Інституту журналістики.
НСЖУ документує злочини проти журналістів і медіа, інформує міжнародних партнерів — Європейську та Міжнародну федерації журналістів, міжнародні правозахисні та медійні організації — і наполягає на належній міжнародній реакції та притягненні росії до відповідальності, — наголосив Томіленко.