Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2026, 09:01
У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської повітряної атаки, котра відбулася в ніч на 24 травня, зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх.

Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 25 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Ліквідація наслідків триває:

  • пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці;
  • у Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок;
  • рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит;
  • кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам.

