Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)
У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської повітряної атаки, котра відбулася в ніч на 24 травня, зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх.
Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 25 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Ліквідація наслідків триває:
- пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці;
- у Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок;
- рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит;
- кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам.