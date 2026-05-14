Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла, фото: ДСНС
У Києві вже 16 загиблих внаслідок російського удару — ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213833-u-kyievi-vje-16-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-dsns-video.htmlРакурс
У Києві вже до 16 зросла кількість жертв російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі, серед них двоє дітей.
Про це сьогодні, 14 травня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них — 2 дітей, — зазначили у відомстві.
Розбір завалів та пошук людей триває.
ДСНС також опублікувала відео вилучення тіла дитини з-під завалів цього будинку.