Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло, фото: ГСЧС
В Киеве уже 16 погибших в результате российского удара — ГСЧС (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213833-v-kieve-uje-16-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-gschs-video.htmlРакурс
У Києві вже до 16 зросла кількість жертв російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі, серед них двоє дітей.
Про це сьогодні, 14 травня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них — 2 дітей, — зазначили у відомстві.
Розбір завалів та пошук людей триває.
ДСНС також опублікувала відео вилучення тіла дитини з-під завалів цього будинку.