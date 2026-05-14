Количество погибших в результате российского удара по Киеву возросло, фото: ГСЧС

В Киеве уже 16 погибших в результате российского удара — ГСЧС (ВИДЕО)

14 мая 2026, 22:47
У Києві вже до 16 зросла кількість жертв російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі, серед них двоє дітей.

Про це сьогодні, 14 травня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Загалом внаслідок російської атаки по столиці в ніч на 14 травня постраждали 47 людей, з них — 2 дітей, — зазначили у відомстві.

Розбір завалів та пошук людей триває.

ДСНС також опублікувала відео вилучення тіла дитини з-під завалів цього будинку.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


