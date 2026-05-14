Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по многоэтажке в Киеве, фото: ГСЧС

Россия ударила по дому в Киеве ракетой, изготовленной в 2026 году — Зеленский

14 мая 2026, 21:39
999

Росія, за попередньою інформацією, завдали удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва ракетою X-101.

Про це сьогодні, 14 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цю ракету було вироблено у другому кварталі 2026 року.

Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів — зупинити російські схеми обходу санкцій, — наголошує Зеленський. — Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії.

Нагадаємо, наразі вже відомо про 12 загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров