Наслідки російського удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213830-rosiya-vdaryla-po-budynku-u-kyievi-raketou-vygotovlenou-u-2026-roci-zelenskyy.html

Ракурс

Росія, за попередньою інформацією, завдали удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва ракетою X-101.

Про це сьогодні, 14 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що цю ракету було вироблено у другому кварталі 2026 року.

Це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів — зупинити російські схеми обходу санкцій, — наголошує Зеленський. — Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії.

Нагадаємо, наразі вже відомо про 12 загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі.