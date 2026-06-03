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Ракурс
Знищення російського РСЗВ, скріншот відео

Російського «Козерога» вполювали на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

3 чер 2026, 21:34
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Оператори дронів прикордонного підрозділу «Страж» бригади «Помста» вдруге за тиждень вполювали російську РСЗВ «Козерог-1» на Лиманському напрямку.

Про це сьогодні, у середу 3 червня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

Окупанти чомусь думали, що заховали «Кишенькову» артилерію у «зеленці» біля зруйнованих будинків, — наголошують у ДПСУ. — Утім, від наших пілотів сховатися нереально.

На відео показано момент завдання удару по «Козерогу» та подальше «фаєр-шоу».

Джерело: Ракурс


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