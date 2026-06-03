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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

«Буханку», квадроцикл та живу силу рашистів знищили дрони на Півдні (ВІДЕО)

3 чер 2026, 16:04
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На Півдні під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом — і місця його дислокації. Усі виявлені цілі були знищено безпілотниками разом із живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 3 червня, опублікувала пре-служба Держприкордонслужби.

Крім того, FPV-дрони:

  • «наздогнали» квадроцикл;
  • спалили «буханку»;
  • знищили вогневу позицію, антенне обладнання, камери відеоспостереження та РЕБ противника".

Джерело: Ракурс


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