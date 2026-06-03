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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Буханку», квадроцикл та живу силу рашистів знищили дрони на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214204-buhanku-kvadrocykl-ta-jyvu-sylu-rashystiv-znyschyly-drony-na-pivdni-video.htmlРакурс
На Півдні під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом — і місця його дислокації. Усі виявлені цілі були знищено безпілотниками разом із живою силою.
Відповідне відео сьогодні, 3 червня, опублікувала пре-служба Держприкордонслужби.
Крім того, FPV-дрони:
- «наздогнали» квадроцикл;
- спалили «буханку»;
- знищили вогневу позицію, антенне обладнання, камери відеоспостереження та РЕБ противника".