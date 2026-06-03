Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214204-buhanku-kvadrocykl-ta-jyvu-sylu-rashystiv-znyschyly-drony-na-pivdni-video.html

Ракурс

На Півдні під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом — і місця його дислокації. Усі виявлені цілі були знищено безпілотниками разом із живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 3 червня, опублікувала пре-служба Держприкордонслужби.

Крім того, FPV-дрони: