Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n214204-buhanku-kvadrocikl-i-jivuu-silu-rashistov-unichtojili-drony-na-uge-video.html

Ракурс

На Півдні під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом — і місця його дислокації. Усі виявлені цілі були знищено безпілотниками разом із живою силою.

Відповідне відео сьогодні, 3 червня, опублікувала пре-служба Держприкордонслужби.

Крім того, FPV-дрони: