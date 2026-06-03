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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
«Буханку», квадроцикл и живую силу рашистов уничтожили дроны на Юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214204-buhanku-kvadrocikl-i-jivuu-silu-rashistov-unichtojili-drony-na-uge-video.htmlРакурс
На Півдні під час одного з польотів пілоти дронів Держприкордонслужби виявили рух противника, а згодом — і місця його дислокації. Усі виявлені цілі були знищено безпілотниками разом із живою силою.
Відповідне відео сьогодні, 3 червня, опублікувала пре-служба Держприкордонслужби.
Крім того, FPV-дрони:
- «наздогнали» квадроцикл;
- спалили «буханку»;
- знищили вогневу позицію, антенне обладнання, камери відеоспостереження та РЕБ противника".