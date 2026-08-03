Последствия российского удара по АЗС на Криворожье, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n215378-rashisty-udarili-po-azs-na-dnepropetrovschine-troe-pogibshih-foto.html

Ракурс

На Дніпропетровщині троє людей загинули через російську атаку на АЗС.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.