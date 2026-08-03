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Последствия российского удара по АЗС на Криворожье, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты ударили по АЗС на Днепропетровщине — трое погибших (ФОТО)

3 авг 2026, 14:20
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На Дніпропетровщині троє людей загинули через російську атаку на АЗС.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки, — зазначив він.

Наслідки російського удару по АЗС на Криворіжжі, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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