Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали ЛЭП на Запорожье, фото: АО «Запорожьеоблэнерго»

Российский дрон повредил линию электропередачи на Запорожье — обесточено 45 тыс. абонентов

3 авг 2026, 11:10
999

На Запоріжжі понад 45 тис. абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки.

Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російський дрон пошкодив лінію електропередачі, — розповів Федоров.

Він зазначив, що частина абоненті було в заживлена у перші півгодини після удару:

Наразі без електроенергії лишається 23 тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров