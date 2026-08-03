Российский дрон повредил линию электропередачи на Запорожье — обесточено 45 тыс. абонентов

Россияне атаковали ЛЭП на Запорожье, фото: АО «Запорожьеоблэнерго»

https://racurs.ua/n215372-rossiyskiy-dron-povredil-liniu-elektroperedachi-na-zaporoje-obestocheno-45-tys-abonentov.html

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На Запоріжжі понад 45 тис. абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки.

Про це сьогодні, 3 липня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

російський дрон пошкодив лінію електропередачі, — розповів Федоров.

Він зазначив, що частина абоненті було в заживлена у перші півгодини після удару: