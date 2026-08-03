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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

3 авг 2026, 08:20
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 450 тис. 510 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 232 танки;
  • 25 тис. 75 бойових броньованих машин;
  • 47 тис. 276 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 996 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 533 одиниці засобів ППО;
  • 439 літаків;
  • 354 гелікоптери;
  • 2 тис. 112 наземних робототехнічних комплексів;
  • 440 тис. 948 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 7 крилатих ракет;
  • 34 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 129 тис. 438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 492 одиниці спеціальної техніки.

Ворог учора здійснив 94 авіаудари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 573 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 336 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 31 — із РСЗВ.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.

Источник: Ракурс


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