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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215367-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-390-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 450 тис. 510 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 232 танки;
- 25 тис. 75 бойових броньованих машин;
- 47 тис. 276 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 996 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 533 одиниці засобів ППО;
- 439 літаків;
- 354 гелікоптери;
- 2 тис. 112 наземних робототехнічних комплексів;
- 440 тис. 948 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 7 крилатих ракет;
- 34 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 129 тис. 438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 492 одиниці спеціальної техніки.
Ворог учора здійснив 94 авіаудари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 573 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 336 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 31 — із РСЗВ.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління БпЛА, вісім гармат, сім районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління російських загарбників.
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