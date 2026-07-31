Рашисты ударили КАБами в учебное заведение в Херсоне — пятеро пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215366-rashisty-udarili-kabami-v-uchebnoe-zavedenie-v-hersone-pyatero-postradavshih-foto-video.htmlРакурс
Росіяни завдали удару керованими авіабомбами по навчальному закладу у Херсоні.
Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей:
- троє жінок;
- двоє чоловіків.
Внаслідок влучання будівля зазнала значних руйнувань. Під завалами опинилися люди та сталася пожежа, — розповіли у ДСНС.
Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено:
- шість багатоквартирних будинків;
- п’ять приватних житлових будинків.
На місці події рятувальники дістали з-під завалів чоловіка та передали його медикам.
Також росіяни росіяни неодноразово намагалися атакувати рятувальників безпілотниками під час ліквідації наслідків удару. Внаслідок цього неподалік сталася пожежа у приватному двоповерховому житловому будинку.
Попри постійну загрозу повторних атак надзвичайники ліквідували всі осередки горіння, — зазначили у відомстві.
Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні близько опівдня скинули на середмістя Херсона кілька керованих авіабомб на середмістя. Пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки. Також він опублікував відео із наслідками руйнувань.