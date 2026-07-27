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Мина-«лепесток», фото: «Слово и Дело»
Житель Херсона погиб, подорвавшись на мине-«лепестке» — ОВАhttps://racurs.ua/n215245-jitel-hersona-pogib-podorvavshis-na-mine-lepestke-ova.htmlРакурс
У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.
Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.
Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки:
- не торкатися вибухонебезпечних чи підозрілих предметів — це смертельно небезпечно;
- у разі виявлення таких знахідок — одразу телефонувати за номерами 101 або 102.