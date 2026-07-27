Мина-«лепесток», фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n215245-jitel-hersona-pogib-podorvavshis-na-mine-lepestke-ova.html

Ракурс

У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.

Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки: