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Ракурс
Мина-«лепесток», фото: «Слово и Дело»

Житель Херсона погиб, подорвавшись на мине-«лепестке» — ОВА

27 июл 2026, 16:46
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У Корабельному районі Херсона через підрив на російській вибухівці загинув чоловік.

Про це сьогодні. 27 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонець, особу якого наразі встановлюють, узяв до рук протипіхотну міну типу «пелюстка». Боєприпас здетонував. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, — розповів очільник ОВА.

Прокудін закликав жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки:

  • не торкатися вибухонебезпечних чи підозрілих предметів — це смертельно небезпечно;
  • у разі виявлення таких знахідок — одразу телефонувати за номерами 101 або 102.

Источник: Ракурс


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