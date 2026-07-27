Последствия удара российского дрона, фото: «Укринформ»

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Російські загарбники атакували FPV-дроном комунальний автобус, який рухався Космічним районом Запоріжжя.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомило агентство «Укрінформ».

Зазначається, що дрон влучив у автобус, коли той зупинився, висадити пасажирів на зупинці.

У салоні перебували шестеро пасажирів, ніхто не постраждав.

Через влучання виникла пожежа біля кондиціонера, встановленого на даху автобуса. Загоряння швидко загасили.

Також про завдання росіянами удару по громадському транспорту повідомив сьогодні вдень у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя. Попередньо, без потерпілих, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ», Іван Федоров