Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского дрона, фото: «Укринформ»

Российский FPV-дрон ударил по автобусу с людьми в Запорожье (ФОТО)

27 июл 2026, 16:00
999

Російські загарбники атакували FPV-дроном комунальний автобус, який рухався Космічним районом Запоріжжя.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомило агентство «Укрінформ».

Зазначається, що дрон влучив у автобус, коли той зупинився, висадити пасажирів на зупинці.

У салоні перебували шестеро пасажирів, ніхто не постраждав.

Через влучання виникла пожежа біля кондиціонера, встановленого на даху автобуса. Загоряння швидко загасили.

Наслідки удару російського дрона, фото: «Укрінформ»

Також про завдання росіянами удару по громадському транспорту повідомив сьогодні вдень у своєму Telegram-каналі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав удару по громадському транспорту Запоріжжя. Попередньо, без потерпілих, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ», Іван Федоров


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров