Сколько гражданских пострадали из-за вражеских мин за время войны, рассказали в Минобороны.

1,6 тыс. гражданских пострадали от мин в Украине за время войны, фото: Минобороны

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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждали 1 тис. 645 цивільних осіб — 170 дітей та 1 тис. 475 дорослих.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Інформацію про такі інциденти обробляє Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки та вносить їх до відповідної системи управління інформацією. Завдяки цьому, зокрема, постраждалі можуть отримати грошову компенсацію від міжнародних організацій, — розповіли в Міноборони.

Зазначається, що за 2023−2026 роки 185 постраждалих від мінних інцидентів отримали допомогу від міжнародних організацій на понад 3,4 млн грн. Вона включає покриття витрат на лікування, реабілітацію, засоби з дистанційного навчання та праці для осіб з мінно-вибуховими травмами.

Виплати компенсацій здійснюються завдяки використанню інформації з бази даних Національного органу з питань протимінної діяльності, — зазначили в Міноборони.

Зазначається, що дані про інциденти через ворожі міни збирає, аналізує і верифікує Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, після чого вносить їх до системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності:

Такі відомості надходять від обласних військових адміністрацій, регіональних підрозділів Державної служби з питань надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Правоохоронні органи України відкривають кримінальні провадження щодо порушення Росією правил та звичаїв ведення війни за фактом кожного підриву серед українського цивільного населення на мінах РФ.