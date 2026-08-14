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Ракурс
Последствия российского удара по Краматорску, фото: Донецкая областная прокуратура

В Краматорске возросло количество пострадавших в результате российской бомбардировки

14 авг 2026, 19:20
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У Краматорську на Донеччині кількість постраждалих внаслідок російського бомбардування зросла до 22.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Серед пошкоджених об'єктів — 24 багатоквартирні та 57 приватних домогосподарств, 25 транспортних засобів, кафе, магазин, складські й гаражні приміщення, — розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, вчора 13 серпня, увечері, російська армія здійснила масовану авіаційну атаку на Краматорськ з використанням 10 керованих авіабомб «ФАБ-250».Один із вибухів пошкодив багатоквартирний будинок.

Источник: Ракурс


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