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Последствия российского удара в Краматорске, фото: ГСЧС
Рашисты повторно атаковали дроном спасателей в Краматорске — есть повреждения (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215572-rashisty-povtorno-atakovali-dronom-spasateley-v-kramatorske-est-povrejdeniya-foto-video.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині рашисти в ніч на сьогодні, 12 серпня, завдали повторного удару FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену російським обстрілом.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пошкоджена пожежна автоцистерна, — розповіли у відомстві. — На щастя, особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань і ніхто не постраждав.