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Последствия российского удара в Краматорске, фото: ГСЧС

Рашисты повторно атаковали дроном спасателей в Краматорске — есть повреждения (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2026, 15:59
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У Краматорську на Донеччині рашисти в ніч на сьогодні, 12 серпня, завдали повторного удару FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену російським обстрілом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пошкоджена пожежна автоцистерна, — розповіли у відомстві. — На щастя, особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань і ніхто не постраждав.

Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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