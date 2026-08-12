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Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС
Рашисти повторно атакували дроном рятувальників у Краматорську — є пошкодження (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215572-rashysty-povtorno-atakuvaly-dronom-ryatuvalnykiv-u-kramatorsku-ie-poshkodjennya-foto-video.htmlРакурс
У Краматорську на Донеччині рашисти в ніч на сьогодні, 12 серпня, завдали повторного удару FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену російським обстрілом.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пошкоджена пожежна автоцистерна, — розповіли у відомстві. — На щастя, особовий склад вчасно встиг відійти на безпечну відстань і ніхто не постраждав.