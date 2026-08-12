Наслідки російського удару у Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215572-rashysty-povtorno-atakuvaly-dronom-ryatuvalnykiv-u-kramatorsku-ie-poshkodjennya-foto-video.html

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У Краматорську на Донеччині рашисти в ніч на сьогодні, 12 серпня, завдали повторного удару FPV-дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу, спричинену російським обстрілом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.