Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215414-u-kramatorsku-kilkist-poranenyh-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zrosla-do-24-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 4 липня. зранку скинули дві авіабомби на місто Краматорськ Донецької області.

В результаті пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти, вісім легковиків та інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької Вадим Філашкін.

Станом на 15.45 відомо про 24 поранених.

Прес-служба ДСНС зазначає, що внаслідок російського удару у 14-поверховому житловому будинку виникла масштабна пожежа: