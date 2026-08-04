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Ракурс
Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

У Краматорську кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 24 (ВІДЕО)

4 сер 2026, 19:58
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Російські загарбники сьогодні, 4 липня. зранку скинули дві авіабомби на місто Краматорськ Донецької області.

В результаті пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти, вісім легковиків та інфраструктуру. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької Вадим Філашкін.

Станом на 15.45 відомо про 24 поранених.

Прес-служба ДСНС зазначає, що внаслідок російського удару у 14-поверховому житловому будинку виникла масштабна пожежа:

  • із заблокованих квартир надзвичайники врятували дев’ятьох людей, серед яких три маломобільні особи;
  • ще чотирьох мешканців евакуювали до безпечного місця;
  • рятувальники локалізували займання на площі 2300 кв. м.

Джерело: Ракурс


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