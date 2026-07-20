Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: поліція Донеччини

https://racurs.ua/ua/n215102-rosiyany-zavdaly-shist-udariv-po-jytlovyh-kvartalah-kramarska-ie-zagybli-ta-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вранці завдали шість ударів по житлових кварталах Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Під завалами опинилися люди. Постраждалих деблокували поліцейські та рятувальники, — вказано в повідомленні.

Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені:

загинули щонайменше двоє цивільних — 65-річний чоловік і ще одна людина, дані якої встановлюються;

поранень зазнали 41-річний чоловік і три жінки віком 22, 32 і 60 років. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції.

Також внаслідок атаки пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і дві адмінбудівлі.