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Ракурс
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: полиция Донетчины

Россияне нанесли шесть ударов по жилым кварталам Краматорска — есть погибшие и раненые

20 июл 2026, 13:46
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Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вранці завдали шість ударів по житлових кварталах Краматорська.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Під завалами опинилися люди. Постраждалих деблокували поліцейські та рятувальники, — вказано в повідомленні.

Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені:

  • загинули щонайменше двоє цивільних — 65-річний чоловік і ще одна людина, дані якої встановлюються;
  • поранень зазнали 41-річний чоловік і три жінки віком 22, 32 і 60 років. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції.

Також внаслідок атаки пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і дві адмінбудівлі.

Наслідки російських обстрілів Краматорська, фото: поліція Донеччини

Источник: Ракурс


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