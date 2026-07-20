Россияне нанесли шесть ударов по жилым кварталам Краматорска — есть погибшие и раненые

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Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: полиция Донетчины
Россияне нанесли шесть ударов по жилым кварталам Краматорска — есть погибшие и раненыеhttps://racurs.ua/n215102-rossiyane-nanesli-shest-udarov-po-jilym-kvartalam-kramatorska-est-pogibshie-i-ranenye.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вранці завдали шість ударів по житлових кварталах Краматорська.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Під завалами опинилися люди. Постраждалих деблокували поліцейські та рятувальники, — вказано в повідомленні.
Внаслідок російської атаки є загиблі та поранені:
- загинули щонайменше двоє цивільних — 65-річний чоловік і ще одна людина, дані якої встановлюються;
- поранень зазнали 41-річний чоловік і три жінки віком 22, 32 і 60 років. Допомогу пораненим надавали парамедики поліції.
Також внаслідок атаки пошкоджено 12 багатоквартирних будинків і дві адмінбудівлі.