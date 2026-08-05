Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215435-v-kramatorske-zavershili-avariyno-spasatelnye-raboty-na-meste-rossiyskogo-udara-po-mnogoetajke.html

Ракурс

У Краматорську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по 14-поверховому будинку, завданого вчора, 4 серпня.

Про це сьогодні, 5 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Одна людина загинула — з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. Ще 27 людей постраждали.

Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували, — розповіли у ДСНС.

Нагадаємо, зранку 4 липня рашисти скинули дві авіабомби на Краматорськ. В результаті було пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти, вісім легковиків та інфраструктуру.