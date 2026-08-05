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Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

В Краматорске завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

5 авг 2026, 15:36
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У Краматорську на Донеччині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по 14-поверховому будинку, завданого вчора, 4 серпня.

Про це сьогодні, 5 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Одна людина загинула — з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого. Ще 27 людей постраждали.

Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару по Краматорську, фото: ДСНС

Нагадаємо, зранку 4 липня рашисти скинули дві авіабомби на Краматорськ. В результаті було пошкоджено шість багатоповерхівок, два заклади освіти, банк, пошту, чотири торгові об'єкти, вісім легковиків та інфраструктуру.

Источник: Ракурс


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