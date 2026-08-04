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Последствия российского авиаудара по Краматорску, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты ударили по многоэтажке в Краматорске — 22 пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n215406-rashisty-udarili-po-mnogoetajke-v-kramatorske-22-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 серпня, о 10.17 завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами ФАБ-250.
Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Станом на 13.50 відомо про 22 поранених цивільних, віком від 18 до 76 років.
Остаточні наслідки ворожого обстрілу встановлюються.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).